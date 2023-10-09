Великолучанин приговорён к ограничению свободы за ДТП, повлёкшее тяжкий вред здоровью

11:09, 09 октября 2023, ПАИ

Жителю Великих Лук вынесли приговор в виде ограничения свободы из-за ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью одного из его участников. Об этом ПАИ сообщили в Объединённой пресс-службе судов Псковской области.

22-летний великолучанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Великолукский районный суд установил, что 4 июля 2022 года подсудимый, двигаясь со скоростью около 90 километров в час, не учел дорожные и метеорологические условия. Автомобиль под его управлением начало заносить. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем, в салоне которого находилось четыре пассажира.

В результате произошедшего ДТП потерпевшая, являющаяся пассажиром, получила телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ей преступлением, удовлетворен частично. С осужденного в пользу потерпевшей взыскано 300 тысяч рублей.