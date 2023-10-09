Очередные серии проекта «Неизвестные маршруты России» снимают в Псковской области

11:37, 09 октября 2023, ПАИ

Очередные серии тревел-проекта «Неизвестные маршруты России» телеканала «Культура» будут сниматься в Псковской области в ближайшую неделю. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала директор регионального Туристского информационного центра Лариса Семашко.

Съемочная группа проекта прилетает в Псков сегодня, 9 октября. Съемки программы запланированы до 17 октября, рассказала она. Журналисты проекта «Неизвестные маршруты России» планирует посетить псковские храмы, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, побывать в Снетогорском монастыре, артели псковских мастеров «Рыжая рысь», Мальской долине, Полистовском заповеднике, на предприятиях региона, производящих уникальную аутентичную продукцию.

Планируется снять два фильма, рассказала корреспонденту ПАИ продюсер проекта Наталья Антропова. Ведущими будут Максим Привалов и Максим Кардозу.

Авторы проекта «Неизвестные маршруты России» стараются знакомить зрителей с местами, где редко бывают туристы, при этом знакомя и с главными достопримечательностями и традициями региона, о котором готовится очередная серия документального сериала.