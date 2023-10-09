Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Очередные серии проекта «Неизвестные маршруты России» снимают в Псковской области

Очередные серии тревел-проекта «Неизвестные маршруты России» телеканала «Культура» будут сниматься в Псковской области в ближайшую неделю. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала директор регионального Туристского информационного центра Лариса Семашко.

Фото: стоп-кадр одного из выпусков проекта "Неизвестные маршруты России"

Съемочная группа проекта прилетает в Псков сегодня, 9 октября. Съемки программы запланированы до 17 октября, рассказала она. Журналисты проекта «Неизвестные маршруты России» планирует посетить псковские храмы, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, побывать в Снетогорском монастыре, артели псковских мастеров «Рыжая рысь», Мальской долине, Полистовском заповеднике, на предприятиях региона, производящих уникальную аутентичную продукцию.

Планируется снять два фильма, рассказала корреспонденту ПАИ продюсер проекта Наталья Антропова. Ведущими будут Максим Привалов и Максим Кардозу.

Авторы проекта «Неизвестные маршруты России» стараются знакомить зрителей с местами, где редко бывают туристы, при этом знакомя и с главными достопримечательностями и традициями региона, о котором готовится очередная серия документального сериала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 октября 2023

Физический и цифровой спорт будет сочетать новый спортивный центр на Запсковье
09 октября 2023

Сразу две локации Псковской области вошли в топ «Серебряного ожерелья»
09 октября 2023

Очередные серии проекта «Неизвестные маршруты России» снимают в Псковской области
09 октября 2023

Псковичей приглашают на бесплатные вебинары в рамках Всероссийской недели родительской компетенции
09 октября 2023

Количество ДТП уменьшилось в Псковской области за неделю
09 октября 2023

Более 140 бригад энергетиков устраняют последствия непогоды в Псковской области
09 октября 2023

Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 10 октября
09 октября 2023

Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области за прошедшую неделю

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...