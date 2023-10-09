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Общество

Очередной выпуск «Следствие вели…» расскажет о кровавом преступлении в Псковской области

Новый фильм из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским, посвященный уголовному делу 1976 года, раскрытому в Псковской области, вышел на телеканале НТВ. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Скрин фильма из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским /Телеканал НТВ

Съемки фильма состоялись примерно месяц назад, в конце августа - начале сентября.

«Несмотря на наличие художественного вымысла, выпуск основан на реальном деле 1976 года. При подготовке к съемкам Псковская прокуратура несколько месяцев провела в архивах, занималась поиском свидетелей и экспертов», – пишет газета со ссылкой на старшего помощника прокурора Псковской области по связям со СМИ Рахибу Сулейманову.

Выпуск посвящён истории убийства в деревне Красный Бор. Местный почтальон приметила, что почтовым ящик, забитый письмами, давно не проверяется счетоводом Петровой. Тогда женщина сообщила в правоохранительные органы. Проникнув в жилище с помощью лома, милиция увидела убитую хозяйку дома с множественными рублеными ранениями в области головы. Рядом с телом лежал зеленый топор.

Фото: ПАИ

В качестве экспертов в фильме выступают прокурор Красногородского района Виктор Удальцов; ветеран прокуратуры Псковской области Маргарита Авдеева; Анатолий Марковский, который был инспектором Красногородского РОВД в 1976 году, Петр Ваганов, занимавший в год убийства пост заместителя начальника отделения уголовного розыска УВД Псковского облисполкома.

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