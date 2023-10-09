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Культура

Творческий вечер московского поэта Артёма Тасалова пройдёт в Пскове

13 октября в 17:00 Центральная городская библиотека проведёт вечер поэзии члена Союза писателей России Артема Тасалова «Говорит клён». Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Стихотворения, прочитанные в этот вечер, будут в основном касаться темы осени, которая является сквозной в творчестве поэта.

«Я отобрал для этой встречи лучшие стихотворения за все периоды моей слишком долгой для поэта жизни. В некотором смысле этот вечер призван стать отчётом перед возможным читателем за то дело, которым я всю жизнь занимался», – отметил Артем Тасалов.

«Все стихи Артема Тасалова складываются в его лирическую биографию. Поэт то подробно, то страстно, а то бесстрастно описывает жизнь, в которой отправной точкой для рефлексии запросто может стать бабочка или кленовый лист, снегопад или ворон, – рассказали в библиотеке. – Слово и молчание, дом и родина, Бог и художник, участь поэта – определяющие темы в творчестве Артема Тасалова – решены в метафизическом ключе. Поэтический диалог с поэтами-предшественниками Артем Тасалов ведет постоянно, из-за чего его псковская лирика выходит за пределы локальной темы. Когда поэт пишет о Пскове, он размышляет о мироздании как таковом. Метафизические опыты поэта универсальны. Нам предлагается торжественная интонация на основе совершенно простой, обыденной речи, исподволь уводящей нас из привычного мира в другие измерения».

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