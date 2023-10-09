Две новые памятные доски установили в Пскове

17:13, 09 октября 2023, ПАИ

Торжественное открытие памятных досок художнику Александру Агину и преподавателю Александру Яхонтову состоялось в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Памятные таблички установлены на фасаде здания дома Беклешова в Пскове (улица Георгиевская, 4). Торжественное открытие прошло в рамках XIII Псковских международных краеведческих чтений. Обе личности связаны не только с Псковской землёй, но и с домом Беклешова.

Дом Беклешова – первое собственное здание губернской гимназии, где в 1827-1833 годах учился Александр Агин – художник, основоположник российской жанровой иллюстрации. В 1855 году было открыто большое каменное здание (современная школа № 1 имени Л. М. Поземского), а «дом старой гимназии» был отдан под пансион, квартиры преподавателей и директора. Директором гимназии с 1858 по 1867 год служил Александр Яхонтов – поэт, переводчик, общественный деятель.