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Спорт

Более 250 человек занимаются джиу-джитсу в Псковской области

Более 250 человек занимаются джиу-джитсу в Псковской области, заявила президент областной федерации джиу-джитсу Анна Шумейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov. Более 250 человек занимаются джиу-джитсу в Псковской области

«Федерация аккредитована Министерством спорта и существует с 2017 года. В Острове, Печорах, Пскове, Великих Луках и с этого года в Серёдке дети занимаются джиу-джитсу», – отметила Анна Шумейко.

Фото ПАИ. На фото президент Псковской областной федерации джиу-джитсу Анна Шумейко: Мы готовим команду молодых ребят, которые поедут в ноябре представлять Псковскую область в Конаково

«Помимо детей, занимаются взрослые. Общее количество людей – точно больше 250 человек. Большая часть – это дети, но надо сказать, что и взрослые у нас не отстают. Самому старшему спортсмену в нашей секции больше 50 лет. Дети же могут заниматься от семи лет. В этом году наши воспитанники уже участвуют в первенстве России по джиу-джитсу среди ребят 2012-2013 годов рождения. Мы готовим команду молодых ребят, которые поедут в ноябре представлять Псковскую область в Конаково Тверской области», – пояснила президент Псковской областной федерации джиу-джитсу.

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