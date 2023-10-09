Более 250 человек занимаются джиу-джитсу в Псковской области

14:23, 09 октября 2023, ПАИ

Более 250 человек занимаются джиу-джитсу в Псковской области, заявила президент областной федерации джиу-джитсу Анна Шумейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Федерация аккредитована Министерством спорта и существует с 2017 года. В Острове, Печорах, Пскове, Великих Луках и с этого года в Серёдке дети занимаются джиу-джитсу», – отметила Анна Шумейко.

«Помимо детей, занимаются взрослые. Общее количество людей – точно больше 250 человек. Большая часть – это дети, но надо сказать, что и взрослые у нас не отстают. Самому старшему спортсмену в нашей секции больше 50 лет. Дети же могут заниматься от семи лет. В этом году наши воспитанники уже участвуют в первенстве России по джиу-джитсу среди ребят 2012-2013 годов рождения. Мы готовим команду молодых ребят, которые поедут в ноябре представлять Псковскую область в Конаково Тверской области», – пояснила президент Псковской областной федерации джиу-джитсу.

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