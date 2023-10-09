Развитие джиу-джитсу в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:42, 09 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию джиу-джитсу в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Кто занимается этим видом спорта в Пскове и области, есть ли успехи у псковских спортсменов, какие задачи и цели ставит перед собой федерация этого вида спорта, чем полезен этот спорт, как записаться на занятия?

Об этом расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов, президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко и старший тренер Псковской области по джиу-джитсу Фёдор Шумейко.