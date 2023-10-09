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Общество

Представители учреждений профобразования Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между Псковским политехническим колледжем и Витебским государственным технологическим колледжем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

Подписание состоялось на выставке-ярмарке продукции учреждений образования Витебской области Белоруссии «Восеньскi карагод». 

В составе псковской делегации — представители Псковского политехнического колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Псковского медицинского колледжа и Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Псковичи привезли на ярмарку продукцию Псковского политехнического колледжа, подготовленную преподавателями учреждения — Михаилом Егоровым, Екатериной Ефимовой, Екатериной Гаевской и Людмилой Яковлевой.

Представители Центра опережающей профессиональной подготовки Псковской области презентовали белорусским коллегам возможности и потенциал профессиональных образовательных организаций области.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома, ознакомившись с продукцией, информационными материалами и представителями колледжей Псковской области, выразили надежду на дальнейшее взаимодействие регионов.

О шагах в рамках сотрудничества представители Псковской области договорились с сотрудниками главного управления по образованию Витебского облисполкома и руководством Витебского областного учебно-методического центра профессионального образования.

Принимающая сторона также познакомила псковичей с продукцией своих учреждений, в частности, Витебского государственного индустриального колледжа и Витебского государственного колледжа легкой промышленности и технологий, а также с преподавателями и мастерами производственного обучения.

Приветствовал представителей Псковской области и председатель Витебской областной организации профсоюза работников образования и науки Валерий Кунашко. Обсуждались вопросы сотрудничества образовательных организаций СПО Псковской и Витебской областей, планы совместных мероприятий.

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