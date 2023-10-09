Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить в тестовом режиме в октябре

17:39, 09 октября 2023, ПАИ

Мультимедийный фонтан в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове планируют запустить в тестовом режиме в конце октября. Об этом глава города Борис Елкин доложил во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 9 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Выдерживаются ли сроки строительства объекта мультимедийного фонтана в сквере 60-летия Октября, поинтересовался губернатор. Борис Елкин доложил, что тестовый запуск фонтана запланирован на конец октября, после чего он будет законсервирован до весны. Также в планах благоустройство прилегающей территории. В полную силу для псковичей и гостей города фонтан заработает в следующем году.

Отметим, что фонтан в сквере имени 60-летия Октября будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.

Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».