Очередную партию гуманитарного груза доставили из Пустошкинского района бойцам 1009-го полка в зону СВО

21:53, 09 октября 2023, ПАИ

Очередную партию гуманитарного груза доставили из Пустошкинского района в зону проведения СВО для военнослужащих из 1009-го полка, сообщает газета «Вперёд».

Неравнодушные жители района собрали и отправили 30 кубометров доски, бруса, палетной доски, 100 килограммов гвоздей, молотки, топоры, бензопилы, посылки с вещами и продуктами.

«Сердечно благодарен всем, кто принял деятельное участие в сборе гуманитарной помощи: предпринимателям, депутатам, служащим, рабочим, пенсионерам. Работа по формированию новой партии груза продолжается: по просьбе наших земляков, находящихся непосредственно на передовой на Запорожском направлении, готовится к отправке автомобиль УАЗ-452 (буханка) с антидроновыми защитными сетками», – сказал глава района Юрий Кравцов.