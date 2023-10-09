В Санкт-Петербурге зафиксировали самый ранний в XXI веке снег

22:18, 09 октября 2023, ПАИ

Снег, который был отмечен на метеостанции Санкт-Петербурга 8 октября, стал самым ранним в этом столетии. В городе даже на короткое время сформировался временный снежный покров, однако его высота не превышала 0,5 сантиметра. Об этом сообщают синоптики метеоцентра «Фобос».

В Ленинградской области намело больше снега. Утром 8 октября его высота в Воейкове составляла 4 сантиметра, в Соснове – 3 сантиметра, на крайнем западе региона в Винницах и Ефимовской – 2 и 1 сантиметр соответственно. В понедельник утром немного снега осталось лишь местами на крайнем востоке области.