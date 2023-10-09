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Общество

Владельцев домашних животных предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники под видом продавцов импортных лекарств для домашних питомцев выманивают деньги и платёжную информацию у россиян через Telegram-каналы, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Эксперты «Лаборатории Касперского» обратили внимание на схему мошенничества, нацеленную на русскоязычных пользователей – владельцев домашних животных. Злоумышленники выманивают деньги и финансовую информацию у людей, которые хотят купить импортные лекарства для своих питомцев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники активизировались на фоне новостей о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. Они создали несколько каналов в Telegram, где якобы предлагают приобрести необходимые лекарства у перекупщиков, в том числе средства для защиты от блох и клещей, для профилактики бабезиоза и боррелиоза, а также препараты от воспалительных процессов, зуда и против аллергических реакций.

Эксперты пояснили, что о покупке конкретного лекарства с потенциальной жертвой договариваются в личных сообщениях. После того как пользователь переводит средства за товар, ему сообщают, что препарат закончился, и предлагают вернуть деньги. Для этого нужно перейти по присланной ссылке, ввести на странице реквизиты банковской карты и сообщить код из СМС. Таким образом мошенники получают финансовую информацию пользователя, а также списывают с его счёта деньги.

В описаниях таких каналов указано, что поставки лекарств осуществляются из-за рубежа, причём перекупщики занимаются не только розничной, но и оптовой торговлей. На момент обнаружения каналов на них было подписано от 8 до 18 тысяч человек, но специалисты не исключают, что часть подписчиков накручены.

«Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, совершайте покупки только у проверенных продавцов и в магазинах с положительными отзывами. Если для оплаты необходимо ввести на странице данные банковской карты, проверьте доменное имя на опечатки или необычные символы. Никому не сообщайте код из СМС или push-уведомлений. К тому же стоит использовать защитные решения: они уведомят, если ссылка, по которой вы пытаетесь перейти, фишинговая», – поделилась эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дарья Иванова.

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