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Общество

Псковичи могут присоединиться к акции «БумБатл»

Псковичи могут присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Она пройдёт с 10 октября по 15 ноября по всей стране. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: скриншот с сайта акции

Акция проходит третий год подряд в поддержку национального проекта «Экология». Ключевая цель мероприятия – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры. 

«БумБатл» даёт возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, – это ещё и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачёте», – отметили организаторы.

Участники должны собрать макулатуру, выложить фото- или видеопосты в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегами #бумбатл #экосистема #нацпроектэкология. Топ-100 участников, набравших больше всего лайков, получат подарки, а топ-20 победителей, которых определит жюри, выиграют главный приз. В новом сезоне проекта принять участие можно не только в командном зачёте, но и в индивидуальном. 

Бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приёма. Ближайшую точку приёма макулатуры можно найти на интерактивной карте, размещённой на сайте проекта бумбатл.рф.

На фото изображены пункты сбора в Пскове

Акция проходит при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Партнёры мероприятия – Российский экологический оператор и «Движение первых».

Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. 

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