Лекция о влиянии христианства на современную науку пройдёт в Пскове 25 октября

13:21, 10 октября 2023, ПАИ

Открытая лекция на тему «Как христианство повлияло на современную науку» состоится в «Точке кипения» в Пскове 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Наука, которую мы знаем, была заложена ещё в XVII веке Галилеем, Декартом, Ньютоном. Эти люди – наследники христианской эпохи. На что они опирались? Из чего возникла научная революция? За что осудили Галилея и сожгли Джордано Бруно? Есть ли связь между атеизмом и современной наукой? Какие принципы лежат в её основе? И при чём здесь христианство?

Ответы на эти вопросы слушателям даст философ, кандидат физико-математических наук и богословия Виктор Лега (МФТИ, ПСТГУ, МГЛУ, СДА, МДА).

Встреча состоится в рамках проекта «Христианские корни Запада и России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вход свободный, начало в 18:00.