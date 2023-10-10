Мошенники в «Телеграме» рассылают сообщения сотрудникам Федерального казначейства
В «Телеграме» активизировались мошенники, которые отправляют сотрудникам Федерального казначейства сообщения якобы от имени руководства. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Федеральное казначейство.
Однако поручения руководящего состава Федерального казначейства и его территориальных органов посредством мессенджеров не осуществляются.
«Просьба проинформировать всех сотрудников курируемых подразделений об участившихся случаях мошенничества, а также оперативно сообщать о подобных ситуациях в отдел защиты информации», - говорится в сообщении.
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