Андрей Маковский: На финансовых документах подписи не ставлю и правом печати не обладаю

16:13, 10 октября 2023, ПАИ

«В ЕГРЮЛ - Тамара Новицкая, а с меня Москва спрашивает по итогам выборов», заявил лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский, комментируя вопрос ведущих программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» о том, кто же главный в региональном отделении партии «Новые люди».

В данных официального сайта партии в качестве руководителя регионального отделения указана Тамара Новицкая.

«Партия «Новые люди» - это партия нового формата, выходящая за клише, которые существуют в наших головах. Абсолютно нормально, что в нашей истории секретарем отделения является человек из Москвы, партийному руководству так надежнее - исходя из того, что мы только учимся партийному строительству. А председатель во многих отделениях, как в Пскове, человек местный, здесь это я. Я отвечаю за избирательную кампанию, за итоги выборов, за работы со СМИ, с избиркомом, депутатским корпусом. Но на всех финансовых документах я подписи не ставлю и правом печати не обладаю. Система, считаю, классная!» - прокомментировал Андрей Маковский.