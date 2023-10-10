Орден Мужества и медаль «За боевые отличия» получил сотрудник себежского филиала Псковпассажиравтотранса

17:06, 10 октября 2023, ПАИ

Сотрудник себежского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс» Дмитрий Никитин награжден двумя боевыми наградами – орденом Мужества и медалью «За боевые отличия» за участие в наступлении Вооруженных сил РФ на Артемовском направлении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

В штате Себежского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс» Дмитрий работает уже более трёх лет – с 2020 года. В его обязанности входит периодическое техническое обслуживание и ремонт техники, используемой для регулярных пассажирских перевозок.

В прошлом году в числе мобилизованных служащих он отправился на специальную военную операцию, где проходил службу в ВКС РФ.

«Мы гордимся нашим героем и поздравляем его с заслуженными наградами!» - подчеркнули на предприятии.