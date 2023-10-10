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Молодёжный форум «Доброволье.60» стартовал в Псковской области

IX Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» начал свою работу в Пушкинских Горах 10 октября, сообщает газета «Пушкинский край».

Молодёжный форум «Доброволье.60» стартовал в Псковской области. Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова. Она поблагодарила всех за участие и отметила, что в этом году форум приобрёл статус регионального.

«В работе принимают участие сотрудники из управления по борьбе с оборотом наркотиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Вологодской, Новгородской и других областей. Хочу поблагодарить волонтёров за активное участие в волонтёрской деятельности и активную гражданскую позицию», – сказала Ольга Митрофанова.

Также участников форума приветствовала врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики Псковской области Кристина Лунёва.

«Благодарю всех, кто нашёл время и смог приехать к нам, поделиться своим опытом работы. Это очень важно. Хочу пожелать продуктивной и успешной работы, удачного взаимодействия, и пусть этот трёхдневный форум пройдёт в хорошем настроении и принесёт пользу каждому из нас», – отметила Кристина Лунёва.

Ко всем присутствующим с приветственным словом обратился глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев.

«Тема борьбы со злом – с наркотиками – очень актуальная в нашей стране. Отрадно, что в этом зале присутствует большое количество молодых людей, девушек. Именно от вас зависит будущее нашей страны. Хочется, чтобы вы все понимали, что борьба с наркотиками – это совместное, общее дело», – подчеркнул он.

Поприветствовала всех собравшихся и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Мы собираемся уже в девятый раз, хочу поблагодарить всех организаторов за возможность встретиться на благословенной пушкиногорской земле. Благодарю всех, кто приехал из других регионов. Самое главное в жизни каждого человека – это, конечно же, здоровье. И те, кто помогают задуматься об этом, а я говорю о волонтёрах, – выполняют очень важную миссию. Тематика форума не ограничивается антинаркотической направленностью, она гораздо шире. Молодёжь в последнее время реже употребляет наркотики, но употребляет другие психо-активные вещества, которые более доступны, но наносят вред не меньший, нежели наркотики. Соли, снюсы, спайсы, вейпы, энергетики и прочее. Кажется, что это модно. Но расплачиваться придётся своим здоровьем, своей жизнью», – заметила Наталия Соколова.

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель департамента управления общественной организации «Общее дело» Илья Маслаков. Он отметил, что форум объединил неравнодушных взрослых и подростков, что очень важно для борьбы с наркотическими веществами и для сохранения здоровья.

«Это общее дело и касается оно здорового образа жизни. Наркотики были всегда, и они будут появляться всегда. Наша задача – объяснить всем, какую опасность они несут людям. В течение трёх дней работы форума у нас будет с вами возможность это обсудить. Каждый из нас может внести свой посильный вклад в общее дело – сделать нашу страну лучше!» – подчеркнул он.

Театрализованную композицию о том, какие изменения происходят в жизни человека с момента начала употребления наркотиков, подготовили студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Впереди у ребят три дня плотной, насыщенной работы. Для них будут организованы различные круглые столы, тренинги, антинаркотические квесты, просмотры фильмов, лекции, флешмоб и, конечно, дискотека», – добавили в газете.

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