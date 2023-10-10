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Общество

Врио начальника Псковского УФСИН принял граждан в приёмной Президента РФ

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов провёл приём граждан в приёмной Президента РФ в Псковской области по поручению главы государства. В приёме также участвовал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе приёма рассматривались обращения заявителей. В их числе – просьбы предоставить лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Псковской области, условно-досрочное освобождение или заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием – принудительными работами, а также разрешить выезды за пределы исправительного центра.

Каждому заявителю в индивидуальном порядке разъяснили нормы действующего законодательства. По обращениям, требующим дополнительного изучения, даны поручения соответствующим службам и начальникам подведомственных учреждений.

Добавим, что приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции уголовно-исполнительной системы, осуществляется руководством УФСИН России по Псковской области дважды в год.

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