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Общество

Реготделение Красного Креста запускает программу по оказанию психологической помощи жителям Херсонской области

Региональное отделение Российского Красного Креста запускает программу оказания дистанционной психологической помощи жителям Херсонской области, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы получить помощь, нужно обратиться по ссылке в группу Красного Креста https://vk.com/moprorkk, написать сотруднику Красного Креста в телеграм @RKKPskov.

«Вам нужна психологическая помощь, если вы попали в трудную жизненную ситуацию, переживаете кризис, справляетесь с утратой или стрессом, попали в ситуацию, в которой не можете самостоятельно найти приемлемое для себя решение. Не стесняйтесь обращаться за психологической помощью», – отметили в Красном Кресте.

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