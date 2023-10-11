Реготделение Красного Креста запускает программу по оказанию психологической помощи жителям Херсонской области

09:29, 11 октября 2023, ПАИ

Региональное отделение Российского Красного Креста запускает программу оказания дистанционной психологической помощи жителям Херсонской области, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы получить помощь, нужно обратиться по ссылке в группу Красного Креста https://vk.com/moprorkk, написать сотруднику Красного Креста в телеграм @RKKPskov.

«Вам нужна психологическая помощь, если вы попали в трудную жизненную ситуацию, переживаете кризис, справляетесь с утратой или стрессом, попали в ситуацию, в которой не можете самостоятельно найти приемлемое для себя решение. Не стесняйтесь обращаться за психологической помощью», – отметили в Красном Кресте.