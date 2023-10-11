Спортплощадку установят в псковской деревне Спасовщина

13:58, 11 октября 2023, ПАИ

Воркаут-площадку установят в деревне Спасовщина Псковского района до декабря текущего года. Такое решение принято в рамках личного приёма граждан полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в приёме приняла участие его заместитель Нинель Салагаева.

С просьбой установить спортивный объект обратилась заведующая Спасовщинского ФАПа Людмила Фурман. Она рассказала, что для физического развития детей и вовлечения молодежи в занятия спортом необходима современная спортивная зона. Детская площадка есть, а вот спортивной нет, посетовала женщина.

Нинель Салагаева проинформировала, что с руководством Псковского района вопрос проработан. Контракт на производство и поставку площадки уже заключён. Монтаж спортивного объекта будет завершён до декабря этого года.

Отметим, что власти региона на протяжении ряда лет ведут работу над развитием спортивной инфраструктуры, установкой площадок различного формата. Начиная с 2019 года, в основном за счет внебюджетных источников, было установлено свыше 250 воркаут- и 25 детских площадок. А в прошлом году уже в том числе и в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» открыты ещё 95 объектов: большие и малые детские площадки, воркаут и ГТО. С начала текущего года установлено ещё 20 объектов.

Александр Гуцан по итогу обсуждения уточнил, довольна ли заявительница решением вопроса.

«Рады, что площадка будет сделана быстро. Будем ждать», – ответила Людмила Фурман.