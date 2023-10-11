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Общество

История успеха: невельский мастер по лепке из полимерной глины и пустошкинский кузнец

Центр «Мой бизнес» представляет две истории успеха: мастера по лепке из полимерной глины Марину Алексееву и кузнеца Олега Шипилина.

Марина Алексеева раньше работала ветеринарным врачом, однако несколько лет назад она оставила работу и начала пробовать себя в разных видах творчества.

«Пробовала вязать игрушки. Полтора года назад я наткнулась на бесплатные мастер-классы по лепке из полимерной глины. В моей копилочке уже ближе к сотне всевозможных сертификатов, благодарностей и грамот. Но продолжаю развиваться и заниматься этим творчеством», – рассказала она.

Сейчас Марина Алексеева ведёт для детей кружок нейролепки в Невеле.

«Недавно в информационном центре Невеля мне рассказали про Центр «Мой бизнес», который помогает самозанятым в популяризации и реализации собственного бизнеса. Там мне подсказали про выставку, которая будет проходить в Санкт-Петербурге. Там можно будет представить свои изделия, чем я с удовольствием воспользуюсь», – подчеркнула она.

Кузнец из Пустошки Олег Шипилин в 2006 году устроился на работу в кузницу «Левша» в Санкт-Петербурге. Набравшись опыта, он вернулся на свою малую родину в Пустошку, где начал строить свою кузницу.

«Жить – это работа. Я вечером не смотрю телевизор, а думаю, как получше сделать. Даже бывают такие заказы интересные, когда скорее ждёшь следующий день, чтобы доделать, посмотреть, что получится. Здесь, как и в шахматах, надо каждый ход просчитывать. Это не только физически, как кажется, нет, здесь надо думать», – поделился он.

Сейчас на месте кузницы Олег Шипилин хочет обустроить покрасочную, а на свободном месте на участке построить кузницу побольше.

«Приезжал Центр «Мой бизнес», и у них там есть очень заманчивое предложение, я думаю воспользоваться», – поделился он.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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