Кузнец из Пустошки поборется за премию «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинут кузнец из Опочки Олег Шипилин. Он стал претендентом на награду в номинации «Талант».
В 2006 году Олег Шипилин устроился на работу в кузницу «Левша» в Санкт-Петербурге. Набравшись опыта, он вернулся на свою малую родину в город Пустошку, где начал строить свою кузницу.
Летом 2020 года к нему обратились депутаты из соседнего поселка Идрица Себежского района с просьбой помочь в оформлении памятного знака, посвященного узникам лагеря «Дулаг 150». Уже осенью того же года совершенно безвозмездно были изготовлены и установлены нити увеличенной колючей проволоки и две кованых гвоздики. В 2022 году за этот проект мастера наградил Благодарственным письмом губернатор Псковской области.
В ноябре 2021 года Олег Шипилин получил средства по соцконтракту. На эти деньги он купил инструмент для кузницы и стал самозанятым.
Летом 2022 года он сделал подарок Пустошке - кованный мостик через маленькую речку в городском парке. Также он помог в ремонте спортзала, сделал флагшток для школу.
В 2023 году мастер согласился безвозмездно помочь в изготовление сцены в центральном парке Пустошки.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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