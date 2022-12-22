Кузнец из Пустошки поборется за премию «Народное признание»

19:13, 22 декабря 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинут кузнец из Опочки Олег Шипилин. Он стал претендентом на награду в номинации «Талант».

В 2006 году Олег Шипилин устроился на работу в кузницу «Левша» в Санкт-Петербурге. Набравшись опыта, он вернулся на свою малую родину в город Пустошку, где начал строить свою кузницу.

Летом 2020 года к нему обратились депутаты из соседнего поселка Идрица Себежского района с просьбой помочь в оформлении памятного знака, посвященного узникам лагеря «Дулаг 150». Уже осенью того же года совершенно безвозмездно были изготовлены и установлены нити увеличенной колючей проволоки и две кованых гвоздики. В 2022 году за этот проект мастера наградил Благодарственным письмом губернатор Псковской области.

В ноябре 2021 года Олег Шипилин получил средства по соцконтракту. На эти деньги он купил инструмент для кузницы и стал самозанятым.

Летом 2022 года он сделал подарок Пустошке - кованный мостик через маленькую речку в городском парке. Также он помог в ремонте спортзала, сделал флагшток для школу.

В 2023 году мастер согласился безвозмездно помочь в изготовление сцены в центральном парке Пустошки.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.