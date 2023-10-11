Станцию водоподготовки в Псковском районе запустят в этом году

14:57, 11 октября 2023, ПАИ

Станцию водоподготовки в Псковском районе запустят в этом году, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Там уже начался монтаж внутреннего оборудования», – уточнил Сергей Грахов, добавив, что станция умягчения будет смягчать воду со станции водоочистки.

После запуска нового объекта в течение нескольких часов качество воды изменится в лучшую сторону.

Ранее заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова отмечала, что многие псковичи сталкиваются с проблемой жёсткой воды, водопроводные трубы забиваются известковым налётом и жильцы домов остаются без горячей воды. Для решения этого вопроса под Псковом строят водоочистную станцию, которая будет смягчать воду.