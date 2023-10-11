Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Станцию водоподготовки в Псковском районе запустят в этом году

Станцию водоподготовки в Псковском районе запустят в этом году, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Там уже начался монтаж внутреннего оборудования», – уточнил Сергей Грахов, добавив, что станция умягчения будет смягчать воду со станции водоочистки.

После запуска нового объекта в течение нескольких часов качество воды изменится в лучшую сторону.

Ранее заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова отмечала, что многие псковичи сталкиваются с проблемой жёсткой воды, водопроводные трубы забиваются известковым налётом и жильцы домов остаются без горячей воды. Для решения этого вопроса под Псковом строят водоочистную станцию, которая будет смягчать воду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 октября 2023

Всероссийская акция «Посвящение учителям» стартует в Псковской области 16 октября 
11 октября 2023

Сергей Грахов: К концу 2025 года инженерные системы Острова-3 будут обновлены
11 октября 2023

Станцию водоподготовки в Псковском районе запустят в этом году
11 октября 2023

Более 150 человек станут участниками фестиваля «Мой Пушкин» в Псковской области
11 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Акция в поддержку донорства в Пскове
11 октября 2023

Спортплощадку установят в псковской деревне Спасовщина
11 октября 2023

Сергей Грахов станет гостем программы «Среда обитания»
11 октября 2023

Псковские росгвардейцы приняли участие в марафоне донорства костного мозга

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...