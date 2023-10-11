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Общество

Сергей Грахов: К концу 2025 года инженерные системы Острова-3 будут обновлены

О капремонте сетей водоснабжения и водоотведения в Острове-3 рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Сергей Грахов: К концу 2025 года инженерные системы Острова-3 будут обновлены. Фото: ПАИ

По его словам, работы на объекте идут в два этапа. Первый уже завершён, те работы второго этапа, финансирование которых было заложено на этот год, тоже выполнены. Сейчас подрядчик ведёт замену коммуникаций уже в счёт следующего года.

«По поручению президента были выделены достаточно серьёзные средства. Они рассчитаны до 2025 года. Планируем, что к концу 2025 года инженерные системы Острова-3 будут обновлены», – уточнил Сергей Грахов.

Напомним, что на модернизацию системы ЖКХ на территории военного городка Остров-3 в Псковской области направят около 1,5 млрд рублей.

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