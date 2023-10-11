Новый водозабор и систему водоснабжения в Печорах запустят к концу 2024 года

16:00, 11 октября 2023, ПАИ

Новый водозабор и система водоснабжения в Печорах будут готовы к концу 2024 года, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, уже разработан проект, выделены средства и определён подрядчик. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года, тогда в городе будет полностью обновлена система водоснабжения. «Жители Печор будут с новым водозабором и новой системой водоснабжения», – отметил Сергей Грахов.

Сейчас в Печорах продолжается замена инженерных коммуникаций – канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Эти работы завершат до конца года.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщал, что в Печорах пробурят четыре скважины для водоснабжения.