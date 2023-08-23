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Общество

Качественная вода появится в Печорах

Четыре скважины пробурят для водоснабжения в Печорах. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Нет канализации – всё сливается в речку. И это ужасно. Ведь все эти сети: канализация, водопровод, электричество и так далее, прокладывали в городе Печоры в последний раз в 1949 году», – отметил он и добавил, что ремонт канализации был в 1974 году, а после были только аварийные работы.

Митрополит Тихон подчеркнул, что гнилые трубы – это совершенно недопустимо. Кроме того, по его словам, в Печорах также не хватает воды, так как водозабор старый и нет фильтрации.

«Поэтому мы сейчас делаем это общими силами, вода будет пущена чуть позже. Это будет четыре скважины, очень хорошие, с прекрасной фильтрацией и с насосными станциями по всему городу. Вначале – вокруг центра», – заверил он.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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