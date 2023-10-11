Дома в новом жилом комплексе на Крестовском шоссе в Пскове будут не выше восьми этажей

17:27, 11 октября 2023, ПАИ

Дома в новом жилом комплексе на Крестовском шоссе в Пскове будут не выше восьми этажей, рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ранее сообщалось, что на Крестовском шоссе на территории бывшей военной части возведут новый жилой квартал. Застройщик уже определён.

«Из-за близости аэропорта там будут дома не выше восьми этажей, кроме того, предусмотрено строительство детского сада и школы. Появится и парк», – уточнил Сергей Грахов.

Проект должен быть реализован в течение десяти лет.