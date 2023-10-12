День призывника прошёл в Опочке

10:45, 12 октября 2023, ПАИ

День призывника прошёл в Опочке сегодня, 12 октября. Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

«Доброй традицией в нашем районе стали проводы в армию опочан, которые совсем скоро пополнят ряды Вооружённых Сил России и станут на защиту рубежей нашего Отечества. Мы уверены, что вы отслужите достойно, с честью выполнив свой долг перед Родиной. Помните, что каждого из вас ждут дома, вас любят и на вас надеются. Пусть в непростой солдатской службе у вас всё получится!» – отметил в своём выступлении глава муниципалитета Юрий Ильин.

С напутственным словом к призывникам также обратились военный комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров, подполковник запаса Владимир Алексеев, председатель Совета ветеранов Владимир Полулях, настоятель храма Преображения Господня Николай Ильницкий.

«Мы верим, что вы с честью преодолеете все испытания воинской службы. Не давайте повода усомниться в своей порядочности, станьте достойными товарищами и защитниками нашей Родины!» – напутствовала ребят мама одного из призывников Татьяна Степанова.

В свою очередь, от имени всех призывников, Александр Степанов пообещал с честью выполнить свой конституционный долг и заверил, что Опочке не будет стыдно за своих сыновей.