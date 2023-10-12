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Общество

Уголовная ответственность за сбор редких грибов грозит псковичам

С 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу растений и грибов, занесённых в Красную книгу, грозит уголовная ответственность, сообщили ПАИ в пресс-службе Минприроды. Ведомство разработало постановление, в котором конкретизировало, за ущерб каких ценных видов растений и грибов будет грозить уголовное наказание.

Один из видов грибов, запрещенный для сбора, саркосома шаровидная. Фото: взято с сайта michailvishnevsky.com

Отметим, что в Красную книгу Псковской области внесены следующие грибы: саркосома шаровидная, бледная поганка (зелёный мухомор), лимацелла сочащаяся, феолепиота золотистая, белопаутинник клубненосный, энтолома седая, плютей Ромелля, микрофале зловонный, каштановый гриб (каштановик), гиропорус синеющий (синяк), подольшаник, спарассис курчавый (грибная капуста), мутинус собачий, весёлка обыкновенная, ганодерма блестящая, трутовик зонтичный, ежовик коралловидный, грифола курчавая, звездовик гребенчатый.

За совершенное преступление нарушителю положено наказание в виде обязательных работ до 480 часов или срок до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей. Незаконное приобретение и продажа редких грибов наказуемы принудительными работами до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Наказание ужесточается, если нарушение было допущено человеком с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете.

Свидетелям незаконного сбора грибов следует сообщить о случившемся в полицию.

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