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Культура

Съёмочная группа продолжает проект «Неизвестные маршруты России» в Псковской области

Съёмочная группа телеканала «Россия-Культура» продолжает в Псковской области работу над двумя новыми выпусками проекта «Неизвестные маршруты России». Журналисты посетили древний Мальский Спасо-Рождественский монастырь, который был основан в XV веке преподобным Онуфрием Мальским. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.

Съёмочная группа посетила древний Мальский Спасо-Рождественский монастырь. Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

Также гости побывали на экоферме «Изборский страус», где ведущий проекта Максим Привалов смог покормить африканских страусов и удивиться размерам страусиных яиц.

Визит завершился посещением мастерской дизайнера, художника-графика, резчика по дереву Вячеслава Румянцева, где Максим Привалов смог вырезать под руководством мастера узор на доске из липы.

Отметим, что Вячеслав Румянцев – автор более 100 картин, основным сюжетом которых является Псков.

Съёмочная группа проекта «Неизвестные маршруты России» прилетела в Псков 9 октября. Авторы проекта знакомят зрителей с достопримечательностями региона и местами, где нечасто бывают туристы. Съёмки программы запланированы до 17 октября.

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