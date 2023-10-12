«Пора бы и спать»: псковские грибники продолжают встречать змей в лесу

17:57, 12 октября 2023, ПАИ

Псковские грибники предупреждают о том, что змеи ещё не впали в спячку. Подтверждением этого стало видео, опубликованное в группе «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такую красавицу я сегодня встретила в лесу в Печорском районе», – пояснила автор видео.

В комментариях под видео псковичи обсуждают, что змеи к середине октября уже должны впасть в спячку.

«Ужик! Вот хулиган, и спать не думает. А пора бы!» – подчеркнула одна из подписчиц группы.

«Уже сонная, еле ползёт», – добавила ещё одна псковичка.