Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Внешний долг России с начала года снизился на 14,1%

Внешний долг России на 1 октября 2023 года составил 329,5 млрд долларов, это на 14,1% (или на 54,1 млрд долларов) ниже показателя на начало 2023 года, следует из материалов ЦБ РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Значимое сокращение задолженности органов государственного управления обусловлено снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением курса национальной валюты по отношению к доллару США, а также уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения», – отметили в регуляторе.

ЦБ РФ 29 марта сообщил, что внешний долг России на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год этот показатель снизился на 101,8 млрд долларов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

Большинство псковичей готовы заплатить в ресторане от 500 до 1 000 рублей – опрос
09 октября 2023

О производстве обуви в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
09 октября 2023

Для производителей продукта работать только с маркетплейсами недостаточно –
эксперт
 
09 октября 2023

В обувной промышленности сохраняются сложности с сырьём – псковский специалист
09 октября 2023

О производстве обуви в Псковской области поговорят на «Серебряном дожде»
09 октября 2023

Неравенство зарплат в России снизилось втрое за последние 20 лет
06 октября 2023

ВИДЕО. Финал девятого потока бизнес-акселератора Lady007 прошёл в Пскове
05 октября 2023

ФАС России потребовала от АЗС снизить цены на топливо

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...