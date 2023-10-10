Внешний долг России с начала года снизился на 14,1%

17:25, 12 октября 2023, ПАИ

Внешний долг России на 1 октября 2023 года составил 329,5 млрд долларов, это на 14,1% (или на 54,1 млрд долларов) ниже показателя на начало 2023 года, следует из материалов ЦБ РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Значимое сокращение задолженности органов государственного управления обусловлено снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением курса национальной валюты по отношению к доллару США, а также уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения», – отметили в регуляторе.

ЦБ РФ 29 марта сообщил, что внешний долг России на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год этот показатель снизился на 101,8 млрд долларов.