В России ввели временный запрет на экспорт гречихи

12:21, 28 ноября 2026, ПАИ

В России установили шестимесячный запрет на вывоз гречихи за рубеж. Мера призвана поддержать стабильность на внутреннем продовольственном рынке, пояснили в пресс-службе Правительства Российской Федерации.

​При этом ряд поставок остаётся разрешённым. Ограничение не затрагивает экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, допускается вывоз партий в рамках гуманитарной помощи на основании решения Кабмина и поставки по межправительственным соглашениям.

​Также принято ещё одно постановление, устанавливающее нулевые ставки вывозных таможенных пошлин для гороха, нута и чечевицы, экспортируемых за пределы ЕАЭС. Эта мера, действующая до 31 марта 2027 года, направлена на укрепление позиций российской продукции на мировом рынке.