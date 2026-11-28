В России ввели временный запрет на экспорт гречихи
В России установили шестимесячный запрет на вывоз гречихи за рубеж. Мера призвана поддержать стабильность на внутреннем продовольственном рынке, пояснили в пресс-службе Правительства Российской Федерации.
При этом ряд поставок остаётся разрешённым. Ограничение не затрагивает экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, допускается вывоз партий в рамках гуманитарной помощи на основании решения Кабмина и поставки по межправительственным соглашениям.
Также принято ещё одно постановление, устанавливающее нулевые ставки вывозных таможенных пошлин для гороха, нута и чечевицы, экспортируемых за пределы ЕАЭС. Эта мера, действующая до 31 марта 2027 года, направлена на укрепление позиций российской продукции на мировом рынке.
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