В Псковской области открыт сбор адресных посылок для участников СВО из 1009-го полка
Сбор адресных посылок для участников СВО из 1009-го полка открыт до 23 октября, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».
В настоящий момент бойцам необходимы:
- автономные дизельные печи (так как на многих позициях дымными печами пользоваться запрещено);
- тёплые вещи (нательное бельё, тёплые носки, термобельё, балаклавы);
- спальные мешки (зимние);
- строительные материалы (доски, гвозди (70, 90 и 150 мм), скобы, саморезы (25, 51 и 90 мм), утеплители, плотная чёрная плёнка, пароизоляция, степлеры строительные, листы УСБ);
- розетки наружные;
- вилки электрические;
- выключатели;
- лампочки электросберегающие, 7–10 ватт;
- фонари налобные, аккумуляторные, с присутствием красного и зелёного свечения;
- бумага А4;
- принтеры цветные;
- планшеты такого формата, чтобы могли загружать карты;
- автошины на «Газель» (185/75 R16);
- автошины на УАЗ (225/75 R16, зимняя и летняя);
- автошины на ПАЗ (8.25 R20).
Посылки можно передать в Ресурсный центр добровольчества в Пскове на улице Конной, 2.
Все подробности уточнять по телефону +7-931-901-00-82.
Все именные посылки для военнослужащих 1009-го полка будут проверять на наличие запрещённых предметов и вскрывать сотрудники и волонтёры в присутствии родственников.
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В Псковской области открыт сбор адресных посылок для участников СВО из 1009-го полка
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