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Общество

В Псковской области открыт сбор адресных посылок для участников СВО из 1009-го полка

Сбор адресных посылок для участников СВО из 1009-го полка открыт до 23 октября, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»

В настоящий момент бойцам необходимы:

  • автономные дизельные печи (так как на многих позициях дымными печами пользоваться запрещено);
  • тёплые вещи (нательное бельё, тёплые носки, термобельё, балаклавы);
  • спальные мешки (зимние);
  • строительные материалы (доски, гвозди (70, 90 и 150 мм), скобы, саморезы (25, 51 и 90 мм), утеплители, плотная чёрная плёнка, пароизоляция, степлеры строительные, листы УСБ);
  • розетки наружные;
  • вилки электрические;
  • выключатели;
  • лампочки электросберегающие, 7–10 ватт;       
  • фонари налобные, аккумуляторные, с присутствием красного и зелёного свечения;         
  • бумага А4;
  • принтеры цветные;
  • планшеты такого формата, чтобы могли загружать карты;
  • автошины на «Газель» (185/75 R16);
  • автошины на УАЗ (225/75 R16, зимняя и летняя);
  • автошины на ПАЗ (8.25 R20).

Посылки можно передать в Ресурсный центр добровольчества в Пскове на улице Конной, 2.

Все подробности уточнять по телефону +7-931-901-00-82.

Все именные посылки для военнослужащих 1009-го полка будут проверять на наличие запрещённых предметов и вскрывать сотрудники и волонтёры в присутствии родственников.

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