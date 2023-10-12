В Псковской области открыт сбор адресных посылок для участников СВО из 1009-го полка

20:23, 12 октября 2023, ПАИ

Сбор адресных посылок для участников СВО из 1009-го полка открыт до 23 октября, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

В настоящий момент бойцам необходимы:

автономные дизельные печи (так как на многих позициях дымными печами пользоваться запрещено);

тёплые вещи (нательное бельё, тёплые носки, термобельё, балаклавы);

спальные мешки (зимние);

строительные материалы (доски, гвозди (70, 90 и 150 мм), скобы, саморезы (25, 51 и 90 мм), утеплители, плотная чёрная плёнка, пароизоляция, степлеры строительные, листы УСБ);

розетки наружные;

вилки электрические;

выключатели;

лампочки электросберегающие, 7–10 ватт;

фонари налобные, аккумуляторные, с присутствием красного и зелёного свечения;

бумага А4;

принтеры цветные;

планшеты такого формата, чтобы могли загружать карты;

автошины на «Газель» (185/75 R16);

автошины на УАЗ (225/75 R16, зимняя и летняя);

автошины на ПАЗ (8.25 R20).

Посылки можно передать в Ресурсный центр добровольчества в Пскове на улице Конной, 2.

Все подробности уточнять по телефону +7-931-901-00-82.

Все именные посылки для военнослужащих 1009-го полка будут проверять на наличие запрещённых предметов и вскрывать сотрудники и волонтёры в присутствии родственников.