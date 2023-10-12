Крыши двух домов ремонтируют в Красногородске

22:57, 12 октября 2023, ПАИ

Ремонт крыш домов № 4 на улице Ани Никандровой и № 56 на улице Советской в Красногородске проводит Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год, сообщает районная газета «Заря».

Крыша – ключевой элемент любого многоквартирного дома. Исправность здания, условия микроклимата внутри него, внешний вид дома – всё это напрямую зависит от состояния кровли, подчеркнули в газете. Именно поэтому при составлении краткосрочных планов капитального ремонта в первую очередь рассматривается необходимость проведения работ по ремонту крыши.

Всего в рамках программы в этом году региональный оператор планирует отремонтировать 105 крыш по всей Псковской области.

Напомним, работы по капитальному ремонту в данных многоквартирных домах осуществляются на средства, уплаченные собственниками квартир и нежилых помещений в муниципальных образованиях в качестве ежемесячных взносов за капитальный ремонт.