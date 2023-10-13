Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Объекты газового комплекса в Псковской области подготовили к работе в осенне-зимний период

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» выполнили подготовку газораспределительных систем и технологического оборудования к работе в осенне-зимнем периоде 2023-2024 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Объекты газового комплекса в Псковской области подготовили к работе в осенне-зимний период. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Работники предприятия провели текущий ремонт пунктов редуцирования газа, устройств электрохимической защиты газопроводов. Было проведено техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов.

Также специалисты компании выполнили техническое диагностирование 19,6 километра надземных и подземных газопроводов, техническое диагностирование четырёх пунктов редуцирования газа, приборное обследование технического состояния 99,16 километра подземных газопроводов и пяти подводных переходов.

«С нашей стороны работы по подготовке газораспределительного комплекса к отопительному сезону выполнены в полном объёме и в нужные сроки, что обеспечит бесперебойное и безопасное газоснабжение Псковской области в осенне-зимний период. Потребителям для безопасного использования газа необходимо перезаключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования по новой форме с газораспределительной организацией», – отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

«Газпром газораспределение Псков» напоминает, что в связи с началом отопительного периода необходимо особенно внимательно следить за работой газового оборудования. Изучить правила безопасного пользования газом можно на сайте компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 октября 2023

Объекты газового комплекса в Псковской области подготовили к работе в осенне-зимний период
13 октября 2023

3,5 млн рублей заплатит житель Псковской области за незаконную вырубку леса
13 октября 2023

Псковичей предупредили о новой мошеннической схеме с лишением квартиры
13 октября 2023

Почти 60% псковичей верят в вечную любовь
13 октября 2023

Две зарядные станции для электромобилей появятся в Пскове
13 октября 2023

Новые скамейки установят в центре Пскова
12 октября 2023

Соревнования «Мой папа самый лучший!» прошли в детской спортивной школе в Новосокольниках
12 октября 2023

Псковичи могут поучаствовать во всероссийском флешмобе ко Дню отца

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...