Псковская делегация приняла участие во Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»

15:56, 13 октября 2023, ПАИ

Делегация из Псковской области приняла участие в XIV Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по социальной защите.

С 11 по 13 октября в Нижнем Новгороде встретились более 600 человек из 70 регионов России. Среди участников были представители органов власти, руководители и специалисты учреждений, которые работают с семьями и детьми, и представители общественных и некоммерческих организаций.

Делегация из Псковской области приняла участие в конференции «Наставничество в социальной работе», модераторами которой являлись председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и директор областного центра семьи Елена Воронцова.

Представители Псковской области также смогли посетить деловые игры, площадки, которые посвящены практикам социального сопровождения детей, и проектные лаборатории лидеров всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Программа форума направлена на продвижение социальных инноваций в сфере поддержки семьи и детства, новых подходов к профилактике семейного неблагополучия и поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Организатором форума выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнёрстве с правительством Нижегородской области.