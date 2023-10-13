Работников дорожного хозяйства наградили в Пскове

16:13, 13 октября 2023, ПАИ

Работники дорожного хозяйства, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие отрасли в Псковской области, получили региональные награды. Торжественная церемония награждения прошла в пятницу, 13 октября, в преддверии профессионального праздника специалистов дорожной сферы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в дорожно-строительной отрасли благодарственных писем правительства Псковской области удостоены семь человек. Региональные награды дорожникам вручил заместитель губернатора Игорь Шатурный.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова он поздравил работников дорожного хозяйства с наступающим праздником и поблагодарил за нелёгкий самоотверженный труд.

«За предыдущие пять лет в регионе отремонтировано и приведено в нормативное состояние 1,6 тысячи километров дорог. Более 40 % дорог соответствуют нормативам. Это ваша заслуга. Ваша работа сегодня видна всем жителям и гостям Псковской области. И на этом результате мы не останавливаемся. Для дальнейшей работы у нас есть и ресурсы, и возможности, а главное – профессиональные кадры. Уверен, со всеми задачами, которые нам ставит президент России, Правительство РФ и губернатор, мы обязательно справимся», – отметил Игорь Шатурный.

Вице-губернатор пожелал работникам дорожной сферы успехов и благополучия.

Отметим, что с 2018 по 2022 год в Псковской области было приведено в нормативное состояние 1,1 тысячи километров региональных и свыше 500 километров местных автодорог. В целом доля качественных региональных дорог за последние пять лет увеличилась более чем на 10 %. Значительный объём дорожных работ выполнен в Пскове – отремонтировано и реконструировано свыше 70 километров улично-дорожной сети. С 2018 года введено в эксплуатацию после капитального ремонта 26 региональных и местных мостов, в том числе реконструированные цепные мосты в Острове.