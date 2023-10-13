Ушёл из жизни почётный гражданин Островского района Геннадий Смирнов

17:49, 13 октября 2023, ПАИ

Почётный гражданин Островского района, ветеран Вооруженных сил России Геннадий Смирнов ушёл из жизни на 85-м году жизни. Об этом ПАИ сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

«Геннадий Петрович был очень деятельным и позитивным человеком. Многим островичам и жителям нашей области он известен как талантливый поэт, своим творчеством прославлявший родную землю. Много лет он служил Родине, немало потрудился и в мирных профессиях», – сказал глава Островского района.

Он добавил, что Геннадий Смирнов участвовал в каждом мероприятии патриотической направленности, которое проходило в районе.

«К воспитанию подрастающего поколения относился с большим трепетом. Тех, кто его знал, он буквально заражал позитивом и жизнелюбием. Соболезную родным и близким, друзьям и сослуживцам. Светлая память этому замечательному человеку», – сказал Дмитрий Быстров.