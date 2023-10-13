Псковские росгвардейцы прошли испытания на право ношения знака отличия спецподразделения

19:45, 13 октября 2023, ПАИ

Сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области прошли испытания на право ношения официального геральдического знака – знака отличия специального отряда быстрого реагирования территориального органа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Испытания проходили по трем направлениям – физическая подготовка, боевые приемы борьбы и огневая подготовка.

В ходе сдачи нормативов по физической подготовке, за 12 минут, спецназовцы выполнили 20 подтягиваний, жим штанги (свой вес) десять раз, становую тягу (свой вес + 20 килограммов) десять раз, специальное комбинированное упражнение 70 раз и бег 400 метров.

Проверка навыков по огневой подготовке включала в себя выполнение нормативов из пистолета по неподвижной цели после передвижения и автомата из-за укрытия со сменой удержания оружия и уровня изготовки.

Ношение знака отличия является показателем, характеризующим профессиональный уровень сотрудника, а также стимул, повышающий ответственность сотрудника за уровень его подготовки, качество выполнения и служебно-боевых задач.