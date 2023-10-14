Выставка уникальных икон открылась в Псковском музее

13:51, 14 октября 2023, ПАИ

Выставка «Любуюсь Псковом» открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Она приурочена к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы. На выставке представлены своеобразные «иконописные чертежи», изображающие «священную топографию» не только псковских церквей и монастырей, но и целого города.

В 1581–1582 годах Псков безуспешно осаждало войско короля Стефана Батория. К этим событиям восходит и традиция изображения Пскова на иконах.

В основу иконописного сюжета легло «Сказание о видении Дорофея». Оно повествует о видении благочестивого слепого старца Дорофея, монаха Псковского Покровского монастыря, в котором Пресвятая Богородица в предстоянии русских святых обещала свою милость защитникам города.

В традиции изображения Пскова на иконах прослеживаются два извода: Покровский и Печерский. К первому относится самая ранняя из известных – чудотворная икона «Богородица Псково-Покровская», написанная на рубеже XVI–XVII столетий и ставшая храмовой иконой Покровского монастыря. На Псково–Покровской иконе изображены и Богоматерь – заступница, и псковская крепость – город, наполненный церквами и монастырями. Самая ранняя икона этого извода находится в Троицком Соборе. На выставке представлена её фотография.

Икона «Богородица Псково-Покровская» имеет ещё и народное название – «Псковский Покров». Эту святыню псковичи считали защитницей Пскова и знаком особого покровительства Божией Матери Псковской земле. Ведь её явление на стенах осажденного Пскова помогло спасти город от войска польского короля.

Появление первого масштабного географического плана Псковской крепости 1694 года оказало влияние на иконописное изображение икон. Появляется второй извод – «Печерский», получивший свое название по месту нахождения икон.

На иконах этого извода повторяется план крепости, дополненный изображением храмов, пригородных монастырей. Икона-карта стала первым воплощением полного плана Пскова и прилегающей к нему местности. Печерский извод представлен четырьмя иконами, две из которых, принадлежавших Псково-Печерскому монастырю, не сохранились.

На выставке представлены две сохранившиеся иконы Печерского извода из фондов Псковского музея-заповедника: «Видение старца Дорофея» («икона Жиглевича») третьей четверти XVIII века и «Сретение Богородицы» из часовни Владычного креста 1784 года. Монументальная икона «Сретенье Богородицы» находилась на реставрации с 2018 года и теперь вновь доступна для обозрения.