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Общество

На II Празднике клюквы в Пыталово определились победители гастрономического конкурса

Победителей гастрономического конкурса «Клюква – кормилица и целительница наша» выбрали в Пыталово сегодня, 14 октября. Конкурс состоялся в рамках II Праздника клюквы. Из ягоды участники конкурса приготовили пироги, салаты, канапе, муссы, йогурты, кексы, соусы из клювы, наливки и не только. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: "Наша жизнь"

На площадке перед районным Домом культуры развернулись площадки с накрытыми столами, палатки с торговлей, мастер-классы и фотозоны.

Началось мероприятие с торжественного открытия. Перед собравшимися выступила глава Пыталовского района Вера Кондратьева. Она отметила, что фестиваль «Праздник клюквы» впервые прошёл в прошлом году. В этом году организаторы постарались учесть все замечания. Вера Михайловна пожелала всем хорошего настроения на празднике.

В конкурсе В гастрономический конкурсе «Клюква – кормилица и целительница наша» приняли участие специалисты сельских Домов культуры и библиотек, студенты-повара и мастера Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа, Центра специального образования №2. 

Оценивало блюда жюри в составе главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, заместителя главы администрации района Полины Рубченя, главного редактора газеты «Наша жизнь», председателя Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа Елены Иманаевой, председателя районного Совета ветеранов Елены Федоровой и руководителя детским садом №1, депутата Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа Елены Степановой.

Каждый участник представил свои блюда. Среди них пироги, салаты, канапе, муссы, йогурты, кексы, соуса из клювы. Морсы, конфеты, печенье, пастила и желе, кисель и наливки, а также традиционная клюква в сахаре. 

Попробовать представленные блюда и напитки смогли все желающие. Пока члены жюри подводили итоги праздничное настроение участникам Фестиваля дарили народный самодеятельный коллектив, фольклорная группа «Истоки», вокальная группа «Городок» (Остров), танцевальный коллектив «Вдохновение» Линовского СДК, танцевальная группа «Фенечки» Досугового объединения, а также музыкальное театрализованное представление от артистов «Стоп-театра» ДО и мастер-класс от сотрудниц музея Дружбы народов. 

В завершение мероприятия были подведены итоги гастрономического конкурса. 

В номинации «Самая удачная презентация» – победителем стал коллектив «Рябинушки» Носовского СДК. В номинации «Лучшее сладкое блюдо» предпочтение было отдано коллективу Пыталовского филиала Островского МК, они же стали получили пальму первенства в номинации «лучшее оформление стола». 

Победителем в номинации «Лучшее блюдо, закуски» стал коллектив Носовского СДК с блюдом «Птица счастья». В номинации «Лучший напиток» победителем стал коллектив Линовского СДК. 

Ещё одна номинация «Приз зрительских симпатий» – выбор участников. Победителем в ней стали воспитанники и педагоги Центра специального образования № 2. 

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