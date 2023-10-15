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Общество

Борис Елкин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников дорожной сферы с праздником. Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Ко Дню дорожника имею непосредственное отношение: 10 лет жизни отдал дорожной сфере. Поэтому с праздником, коллеги!

Спасибо за конструктивный диалог, готовность меняться и совершенствоваться. Желаю успехов в работе и благополучия дома. И всем нам – ровных дорог!» – написал Борис Елкин.

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