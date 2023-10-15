Пропавшего в Красногородском районе мужчину нашли живым
51-летнего мужчину, пропавшего вблизи деревни Ильинское Красногородского района, нашли живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 14 октября мужчина ушёл в лес и не вернулся.
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15 октября 2023
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