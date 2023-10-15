Пропавшего в Красногородском районе мужчину нашли живым

18:09, 15 октября 2023, ПАИ

51-летнего мужчину, пропавшего вблизи деревни Ильинское Красногородского района, нашли живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября мужчина ушёл в лес и не вернулся.