Выставка пленэрных работ студентов открылась в Псковском колледже искусств

00:01, 16 октября 2023, ПАИ

Выставка «Воспоминания о лете» пленэрных работ студентов специальностей «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «дизайн» открылась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.



Фото: Псковский областной колледж искусств



Фото: Псковский областной колледж искусств



Фото: Псковский областной колледж искусств



Фото: Псковский областной колледж искусств



Фото: Псковский областной колледж искусств



Фото: Псковский областной колледж искусств



Фото: Псковский областной колледж искусств













В экспозиции представлены творческие работы, выполненные студентами во время пленэрной практики в различных графических техниках.

Большинство работ – акварельные пейзажи. «В них молодым художникам удалось передать красоту и очарование города Пскова, его уютных уголков и улочек. Сельские и морские пейзажи заслуживают не меньшего внимания», – подчеркнули в образовательном учреждении.

Часть работ выполнена другими графическими материалами – угольным карандашом, сепией, гелевой ручкой.

Помимо пейзажей, на выставке представлены этюды и зарисовки животных и птиц.

В колледже отметили, что работа на пленэре позволяет студентам получить незаменимый опыт постижения окружающего мира, разнообразия природных форм, цветовых состояний. Это в дальнейшем послужит «золотым фондом» для новых творческих поисков и достижений.

Руководители пленэра – преподаватели Ольга Устинова и Зинаида Петрова.

Выставка открыта в отделении культуры и искусств до конца октября.