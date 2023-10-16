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Игорь Иванов: Работники дорожной отрасли делают нашу жизнь комфортнее и безопаснее

От имени профсоюзного движения Псковской области работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Современный мир не может обойтись без дорог, и ваша работа является ключевой и стратегически важной частью инфраструктуры нашей страны. Благодаря вашей чёткой и слаженной работе в России создана мощная автодорожная сеть, которая обеспечивает устойчивое сообщение и транспортную доступность для миллионов граждан. Каждый день вы сталкиваетесь с трудностями и сложностями, но благодаря вашим профессиональным навыкам и умениям вы успешно преодолеваете все препятствия. Ежегодно вы строите сложные инженерные сооружения, запускаете в эксплуатацию тысячи объектов, делая жизнь россиян комфортнее и безопаснее», – отметил Игорь Иванов.

Он пожелал работникам дорожной отрасли успехов в работе, новых достижений и профессионального роста.

«Пусть ваш труд всегда оценивается по достоинству, а здоровье и благополучие будут вашими верными спутниками», – сказал лидер регионального профобъединения.

Он также поблагодарил дорожников за работу, которая «вносит огромный вклад в развитие экономики и обеспечивает безопасность и благополучие нашей страны».

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