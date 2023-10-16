12 единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

10:28, 16 октября 2023, ПАИ

12 единиц оружия и 12 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей с 9 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего росгвардейцы провели 57 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в рамках которых выявили восемь административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.