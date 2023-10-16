Вера Баданина покинула пост председателя комитета по ветеринарии Псковской области

10:50, 16 октября 2023, ПАИ

Вера Баданина покинула пост председателя комитета по ветеринарии Псковской области в связи с выходом на пенсию. Как стало известно ПАИ, её последним рабочим днём в должности стало 13 октября.

Информацию об уходе Веры Баданиной с поста председателя корреспонденту ПАИ подтвердили в комитете по ветеринарии. Ожидается, что врио руководителя ведомства будет назначен первый заместитель председателя комитета Валерий Удалов.

Вера Баданина возглавляла управление ветеринарии, затем комитет по ветеринарии Псковской области с 2015 года.