Вера Баданина покинула пост председателя комитета по ветеринарии Псковской области
Вера Баданина покинула пост председателя комитета по ветеринарии Псковской области в связи с выходом на пенсию. Как стало известно ПАИ, её последним рабочим днём в должности стало 13 октября.
Информацию об уходе Веры Баданиной с поста председателя корреспонденту ПАИ подтвердили в комитете по ветеринарии. Ожидается, что врио руководителя ведомства будет назначен первый заместитель председателя комитета Валерий Удалов.
Вера Баданина возглавляла управление ветеринарии, затем комитет по ветеринарии Псковской области с 2015 года.
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