Гранты до полумиллиона рублей могут получить молодые предприниматели и соцпредприятия Псковской области

15:51, 16 октября 2023, ПАИ

Гранты до полумиллиона рублей могут получить молодые предприниматели и социальные предприятия Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

С 16 октября по 14 ноября комитет ведёт приём заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления грантов.

Гранты предоставляются в форме субсидий: субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей; субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей на одного получателя гранта.

Подробная информация о направлениях расходования средств гранта и об условиях участия в конкурсном отборе здесь. Контактный номер телефона 8 (8112) 29-97-29 (доб.126). Электронная почта: vv.brazhnik@economics.pskov.ru.